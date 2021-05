Nieuwe levering Chinees vaccin aangekomen in Marokko, 2 miljoen doses

Een nieuwe zending van in totaal twee miljoen doses van het coronavaccin kwam zondag aan op de luchthaven Mohammed V in Casablanca.

De vaccin-leveringen vanuit China volgen elkaar in rap tempo op. De afgelopen weken zijn zeven miljoen doses in Marokko aangekomen.

Het land heeft in totaal 17,5 miljoen doses van twee verschillende vaccins ontvangen, inclusief de levering van zondag. Daarmee kunnen theoretisch 8,75 miljoen burgers volledig worden gevaccineerd. Het land heeft inmiddels ​​4,87 vervolgprikken toegediend.

Door de aankomst van meer dan zeven miljoen vaccins in minder dan drie weken tijd kon het tempo van de vaccinatiecampagne weer worden opgevoerd. De afgelopen week werden dagelijks zo'n 300.000 prikken gezet.

In totaal heeft Marokko 40 miljoen doses van het Chinese vaccin besteld, door leveringsproblemen is echter minder dan een kwart (8,5 miljoen) van het bestelde aantal ontvangen. De president van het Nationale Volkscongres van China Li Zhanshu beloofde begin april dat Marokko op korte termijn 10 miljoen doses zou ontvangen.

Sindsdien zijn in Marokko zeven miljoen doses van het Chinese vaccin bezorgd, de overige drie miljoen worden in de komende dagen verwacht.

