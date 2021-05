Lagere score op eindtoets groep 8, achterstand door corona

De kinderen in groep 8 van de basisschool die dit jaar de Centrale Eindtoets hebben gedaan, haalden daar een gemiddelde score van 535 op.

Dat is het laagste resultaat in vijf jaar tijd. De scores lopen van 501 tot 550. Volgens het College voor Toetsen en Examens is er sprake "van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen".

Het college heeft daar rekening mee gehouden in de adviezen aan de kinderen welk soort middelbare school het beste bij ze past. De grenzen zijn iets verschoven. Zo krijgt een kind met een score van 539 nu een advies havo/vwo.

Twee jaar geleden zou een kind met die score een vmbo-tl/havo-advies hebben gekregen. Een kind met een score van 544 krijgt geen havo/vwo-advies, maar vwo.



Eerder gaven de basisscholen al een advies aan leerlingen en hun ouders welk type brugklas het beste bij het kind zou passen. Als het kind beter scoort op de eindtoets, moet de school opnieuw naar het eerdere advies kijken. Het kan zijn dat de school dan alsnog een hoger advies geeft.

De eindtoets ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het jaar ervoor, in 2019, scoorden de achtstegroepers gemiddeld 536,1. In 2017 en 2018 was de gemiddelde score 535,6, in 2016 534,9.

