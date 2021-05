Zorgen over dure PCR-testen om op vakantie te kunnen

Reizigers in Nederland kunnen voorlopig alleen een commerciële PCR-test doen als zij op vakantie willen.

Die testen worden aangeboden door bijvoorbeeld zakenlui die soms hoge prijzen rekenen, schrijft De Telegraaf. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de kwaliteit van commerciële testen "over het algemeen voldoende tot goed", maar experts maken zich zorgen.

Uit een rondgang blijkt volgens de krant dat PCR-testen worden aangeboden door onder anderen vuurwerkhandelaren, poffertjesbakkers, glaszetters en horecaondernemers. Een gemiddeld huishouden zou al snel een kwart van hun vakantiebudget kwijt zijn aan de testen. Een gezin met drie kinderen is bij sommige aanbieders in totaal 750 euro kwijt.

Niet-commerciële testen zijn er voorlopig nog niet. "Het reizen naar het buitenland is een vrijwillige keuze, daarom is het nu niet mogelijk om bij de GGD’en een ’Covid-vrij’ verklaring te krijgen", legt een GGD-woordvoerder uit.



Eindverantwoordelijk

Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie bij het UMCG, is kritisch op de commerciële testpartijen. "In Frankrijk zijn ze voor iedereen gratis, hier betaal je makkelijk 150 euro en in het Verenigd Koninkrijk dan weer 200 pond (ruim 230 euro). Ik heb grote bedenkingen of alle commerciële clubs de regels wel volgen.

Iedereen kan zo’n bedrijf beginnen. De een draagt een cowboyhoed, de ander een indianenveer", aldus Niesters. Daarnaast twijfelt de hoogleraar of het testpersoneel wel bekwaam genoeg is. "Er moet een arts eindverantwoordelijk zijn, maar wie garandeert dat die arts daadwerkelijk betrokken is bij het dagelijkse proces?", zegt hij.



Volgens Marty De Graaf, directeur van het Utrechtse HudsonLab, dat in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid) werd gebouwd om op grote schaal PCR-testen te kunnen uitvoeren, gaat het vaak om nieuwe bedrijven zonder ervaring. "Waar zijn we in Nederland eigenlijk mee bezig?", aldus De Graaf.

De IGJ ontkent dat er sprake is van misstanden. "Mensen kunnen zich bij ons melden als ze risico’s zien voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Als het nodig is, handhaven we natuurlijk. Op basis van signalen. En eigenlijk gaat het over het algemeen goed", stelt een woordvoerster. Wel moest een bedrijf uit Almere vorige maand op last van de inspectie alle activiteiten die te maken hebben met testen op het coronavirus staken.

Daarnaast moest in februari een PCR-laboratorium sluiten vanwege risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de testen.

