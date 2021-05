VS willen helpen bij wederopbouw Gaza

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de Verenigde Staten willen helpen bij de wederopbouw van de Gazastrook.

De mensen in het gebied helpen is volgens de minister een belangrijke stap om de wapenstilstand tussen Israël en Hamas te handhaven.

Blinken is in Israël en sprak dinsdag al met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Om geweld te voorkomen, moeten we de onderliggende problemen aanpakken. Dat begint met het aanpakken van de humanitaire crisis en het herbouwen van de Gazastrook." Israël's wapenarsenaal wordt grotendeels betaald door de Amerikanen.

Een belangrijke voorwaarde voor de VS is dat verzetsbeweging Hamas geen baat mag hebben bij de hulp en de wederopbouw. Blinken zegt dat daar streng op wordt toegezien. De Gazastrook wordt geregeerd door Hamas. De verzetsbeweging wordt door Israël's bondgenoten zoals de VS en de Europese Unie gezien als "terroristische organisatie".



Het Amerikaanse buitenlandbeleid werd hevig bekritiseerd nadat president Joe Biden eenzijdig verklaarde dat Israël "het recht zou hebben" zich te verdedigen tegen de Palestijnen die door Israël worden bezet.

De Israëlische luchtaanvallen hebben ook scherpe kritiek uitgelokt van leden van de linkervleugel in het Amerikaanse Congres die vraagtekens hebben gezet bij de Amerikaanse wapenverkopen aan bezetter Israël.



Israëlisch geweld

Blinken spreekt dinsdag ook nog met de Palestijnse president Mahmoud Abbas van de Fatah-beweging. De VS willen de banden met Abbas en de Palestijnse autoriteiten verbeteren, nadat die onder de vorige Amerikaanse regering waren verslechterd, onder meer door de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Door de recente Israëlische luchtaanvallen werden in totaal 232 Palestijnen vermoord, waaronder 65 kinderen.

© ANP/Marokko.nl 2021