Belarus: 'Ryanair-vlucht tegengehouden na dreiging bom Hamas'

De Belarussische autoriteiten zeggen maandag dat zij het vliegtuig met het prominente oppositielid Roman Protasevich aan boord dwongen te landen na bommelding Hamas.

Eveneens op maandag werd de ambassadeur van Letland Belarus uitgezet, na een "provocatieve handeling" in Riga.

Het hoofd van de luchtvaartafdeling van het Belarussische ministerie van Transport en Communicatie las maandag een brief voor die afkomstig zou zijn van Hamas. Daarin zou staan dat "de soldaten van Hamas" eisen dat Israël stopt met bombardementen in de Gazastrook en dat de Europese Unie de steun voor Israël intrekt.

"Er is een bom aan boord van deze vlucht. Als jullie niet aan onze eisen voldoen, zal deze bom op 23 mei ontploffen boven Vilnius", zou er in de brief staan.



Het vliegtuig was zondag onderweg van Griekenland naar Litouwen, maar werd door de Belarussische luchtmacht gedwongen om in Minsk te landen. Bij het doorzoeken van het vliegtuig werd geen bom gevonden, maar werd Protasevich wel gearresteerd.

Meerdere landen en organisaties spraken schande van de handelwijze van de Belarussische regering. President Alexander Lukashenko wordt ervan beschuldigd zelf het bevel te hebben gegeven om het toestel aan de grond te zetten met als doel Protasevich te arresteren.



Maandag sloot het Verenigd Koninkrijk zich aan bij de landen die oproepen om het Belarussische luchtruim te mijden. Eerder deden Estland, Letland, Litouwen en Zweden hetzelfde.

Demissionair premier Mark Rutte riep KLM maandagavond op niet meer over Belarus te vliegen. Eerder op de dag liet KLM nog weten geen veiligheidsrisico's te zien en dat het vluchtschema "normaal zal worden voortgezet". De luchtvaartmaatschappij heeft nog niet gereageerd op het advies van de premier.



