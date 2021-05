Duizenden gevallen van dodelijke 'zwarte schimmel' in India, opvallende link met coronavirus

In India zijn al meer dan 8.800 gevallen gemeld van de dodelijke "zwarte schimmelinfectie" mucormycosis.

De schimmel komt bij mensen zelden voor, maar wordt nu aangetroffen bij coronapatiënten en mensen die corona hebben gehad.

De schimmel tast de holtes, de hersenen en de longen aan. Normaal gezien sterft zo’n 50 procent aan de ziekte en wie overleeft kan meestal enkel gered worden door het oog te verwijderen. Zwarte schimmel komt normaal gesproken vooral voor in de natuur, bijvoorbeeld in grond en planten, en in rottende groente en fruit.

Wat artsen nu vooral zorgen baart, is het feit dat het vooral herstellende Covid-patiënten zijn die met de ziekte te maken krijgen. Duizenden herstelde en herstellende Covid-patiënten in India zijn intussen al besmet met de zwarte schimmel. De infectie verspreidt zich door de luchtwegen en tast de gezichtsstructuren aan. Soms moeten artsen het oog operatief verwijderen om te voorkomen dat de infectie de hersenen bereikt.



Meer dan 80 procent van de patiënten moet onmiddellijk worden geopereerd. Gebeurt dat niet, dan is de kans op overlijden groot. Er is een tekort aan de juiste medicijnen, zegt de directeur van een groot ziekenhuis in de stad Indore tegen de BBC.

Volgens artsen is er een verband met de steroïden die worden gebruikt om corona te behandelen. De meeste patiënten zijn mannen die zijn genezen van corona en zijn behandeld met steroïden. Ook hebben ze onderliggende aandoeningen. Vooral diabetici lopen risico. Bij de meeste patiënten verschijnt de schimmel 12 tot 18 dagen nadat ze van corona zijn genezen.



Er wordt al gesproken van een epidemie. Nieuwe afdelingen die zijn geopend om de infectie te bestrijden lopen in het hele land snel vol, melden artsen.

Het aantal geregistreerde coronapatiënten in India is opgelopen tot 26,5 miljoen en er zijn bijna 300.000 coronadoden gemeld.

