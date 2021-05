Algerijnse militaire delegatie aangekomen in Spanje.

Hooggeplaatste Algerijnse militaire commandanten brachten maandag een bliksembezoek aan Spanje.

Volgens het dagblad El Espanol landde het vliegtuig van de Algerijnse luchtmacht maandag op de militaire basis van Torrejón de Ardoz (Madrid).

Nieuwsdienst Vozpópuli meldde dat de Algerijnse delegatie "verschillende afspraken in Spanje op de agenda" had staan. Vozpópuli citeerde daarbij verschillende regeringsbronnen die verzekerden dat het Algerijnse bezoek "niets te maken heeft" met de aanwezigheid van Polisario-leider Brahim Ghali in Spanje.

De separatistenleider is in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Zijn aanwezigheid in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen. De hele operatie, die begin april plaatsvond, werd uitgevoerd in samenwerking met Algerije, de belangrijkste geldschieter en facilitator van de militante separatistische Polisario-beweging.



De teruggeroepen ambassadeur van Marokko in Spanje, Karima Benyaich, heeft de regering van Pedro Sánchez gewaarschuwd voor een eventuele exfiltratie van Ghali. Meerdere mensenrechtenorganisaties hebben Spanje opgeroepen Ghali te vervolgen voor de verscheidenheid aan mensenrechtenschendingen in de Tindouf-kampen.

Na veel druk heeft de Spaanse buitenlandminister afgelopen weekend laten weten dat Ghali het Spaans grondgebied niet zal verlaten alvorens hij voor de rechter verschijnt.



Ghali is opgeroepen om op 1 juni voor de rechtbank te verschijnen wegens oorlogsmisdaden, verkrachtingen en martelingen. De rechtbank weigerde echter om voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de gezochte mensenrechtenschender het land verlaat.

Polisario heeft eerder al laten weten dat Ghali niet van plan is om voor de rechtbank te verschijnen. Mensenrechtengroepering ASADEH heeft de Spaanse rechtbank nogmaals verzocht het paspoort van Ghali in beslag te nemen, nadat de rechtbank aangaf dat, ondanks de dagvaarding, Ghali vrij is om Spanje te verlaten.

