Sánchez: 'Spanje is grootste Europese bondgenoot van Marokko'

Volgens de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez kent Marokko "geen betere of grotere bondgenoot" binnen de Europese Unie dan Spanje.

Volgens Sánchez moet Marokko de relatie met Spanje daarom baseren op principes als "vertrouwen". Ook moet het Noord-Afrikaanse land respect hebben voor de Spaanse grenzen in de enclaves Ceuta en Melilla.

Sanchez legde de verklaring maandag af vlak voordat hij een bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijwoonde. Sánchez bedankte daar Europese leiders voor hun "steun" en hun "vastberaden" reactie ten gunste van Spanje.

Spanje en Marokko hebben het met elkaar aan de stok. Madrid besloot in april de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen. Ghali kwam het Spaanse grondgebied binnen met een valse identiteit, en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

De Spaanse onverschilligheid in de kwestie is slecht gevallen in Rabat en resulteerde vorige week in de massale bestorming van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Marokko zou oogluikend hebben toegestaan dat duizenden migranten de Spaanse grens bestormden. De regering in Madrid ligt onder vuur en wordt ervan verweten de diplomatieke betrekkingen met Marokko op scherp te hebben gezet met de verwelkoming van een mensenrechtenschender.



Marokko beticht de noorderburen van "disloyaliteit" en het najagen van een selectieve relatie en weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties. Spanje beschuldigt Marokko van "chantage" en het misbruiken van de migrantencrisis om Spanje te dwingen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen.

De teruggeroepen ambassadeur van Marokko in Spanje, Karima Benyaich, heeft de regering van Pedro Sánchez gewaarschuwd voor een eventuele exfiltratie van Ghali. Meerdere mensenrechtenorganisaties hebben Spanje opgeroepen Ghali te vervolgen voor de verscheidenheid aan mensenrechtenschendingen in de Tindouf-kampen.

Rabat heeft laten weten bereid te zijn alle betrekkingen met Madrid te bevriezen als de separatistenleider in vrijheid wordt gesteld.

