OMT sluit ondanks vaccinaties coronagolf komende winter niet uit

Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit.

Zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het kabinet hebben gestuurd.

In een "optimistische situatie" waarin 75 procent van de bevolking is gevaccineerd, zou het zogeheten reproductiegetal van het virus "net onder de 1" kunnen blijven, schat het OMT in.

Een nieuwe uitbraak kan echter wel degelijk weer mogelijk worden als er bepaalde tegenvallers zijn. Het reproductiegetal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Onder de 1 is er weinig aan de hand als maar weinig besmettelijke mensen rondlopen. Boven de 1 worden steeds meer mensen ziek.



Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd vermindert, nieuwe besmettelijkere varianten opduiken óf als in bepaalde specifieke groepen minder mensen zijn gevaccineerd. Dat noemt het OMT "heterogeniteit in de vaccinatiegraad".

De belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet schrijven dat "dit suggereert dat naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven". Ze voegen eraan toe dat de prognoses voor de langere termijn onzeker zijn.

