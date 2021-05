Voormalig Spaanse defensieminister: 'Marokko kwijtraken is zelfmoord voor Spanje'

Als de Spaanse regering de betrekkingen met Marokko verslechterd dan kan dat aanzienlijke consequenties hebben voor de binnenlandse veiligheid in Spanje.

Dat zei de voormalig Spaanse minister van Defensie José Bono zondagavond tijdens een televisieoptreden. Hij benadrukt daarmee het fundamentele belang van de relatie met Marokko in de strijd tegen extremistische terreurnetwerken.

"Als voormalig minister van Defensie en voormalig hoofd van de inlichtingendiensten zou ik willen benadrukken dat Spanje dankzij het koninkrijk Marokko veel extremistische terroristen heeft kunnen arresteren en dat we dankzij Marokko fatale aanslagen hebben kunnen vermijden", aldus Bono.

Bono, tevens een voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, merkte op dat het niet erkennen van de inspanningen van Marokko ten gunste van Spanje "zelfmoord" is. Hij waarschuwde voor het innemen van onnodig provocerende standpunten die de bilaterale betrekkingen met het Noord-Afrikaanse land zouden kunnen schaden.



Bono verwees onder meer naar verklaringen van politici van coalitiepartij Podemos. De linkse partij heeft meermaals opgeroepen tot het houden van een volksraadpleging in de Sahara en de leiders van het separatistische Polisario-Front onderdak te bieden. Ook beticht de partij Rabat er van de migratiecrisis te misbruiken om Spanje te dwingen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen.

De provocaties van de partij zorgden er vorige week nog voor dat ze op de vingers werden getikt door de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya. De bewindsvrouw verzocht ze dringend te stoppen met het maken van onnodig provocerende verklaringen jegens Marokko.



De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita bekritiseerde vorige week het "dubbelhartige taalgebruik" van verschillende Spaanse politici en de Spaanse pers die werden gedaan in de nasleep van de massale bestormingen op de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla door migranten.

Volgens Bourita is het "Marokko van vroeger" niet meer het "Marokko van nu" en moet Spanje haar opvattingen en vooroordelen over het Noord-Afrikaans land nodig bijstellen en stoppen met het doorzichtige "dubbelspel". Volgens Bourita houdt de Spaanse regering de verspreiding van misinformatie in stand om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem; de Spaanse verwelkoming van Polisario-'president' Brahim Ghali.

