Israëlische 'ambassadeur' in Marokko verwijdert kritische tweet over premier El Othmani

David Govrin, die momenteel dient als officieuze ambassadeur van Israël, heeft een tweet verwijderd waarin hij publiekelijk kritiek uitte op premier Saad Eddine El Othmani.

In de tweet die Govrin eerder vandaag plaatste bekritiseerde hij de regeringsleider omdat hij de Palestijnse verzetsbeweging Hamas had gefeliciteerd met de "overwinning" op Israël. El Othmani publiceerde zijn felicitatiebericht op de officiële website van zijn regeringspartij PJD.

Als reactie hierop zei Govrin vandaag "verrast" te zijn door de felicitatieverklaring die El Othmani richtte aan verzetsgroepen Hamas en Islamitische Jihad, die volgens de Israëlische diplomaat worden gesteund door Iran.

"Degene die de bondgenoten van Iran ondersteunt, versterkt hun regionale invloed", schreef Govrin. "Is het versterken van Iran, dat vernietiging zaait in Arabische landen en het Polisario-Front steunt, niet in tegenspraak met de belangen van Marokko en de gematigde Arabische landen?", las het bericht.

Govrin verwijderde de sterk geformuleerde Tweet zo'n drie uur nadat hij deze publiceerde. De tweet komt tien dagen nadat Govrin liet weten terug te keren naar Israël om de ziekenhuisopname van zijn vader bij te wonen. Hij keerde onlangs terug naar Rabat om zijn activiteiten te hervatten.



Betrekkingen Israël

Als leidinggevende van het Israëlisch verbindingsbureau in Rabat leidt Govrin de diplomatieke missie van Israël in Marokko. De heropening van het Israëlische verbindingsbureau in Marokko kwam tot stand nadat het Noord-Afrikaanse land ermee instemde de banden met de Joodse staat te herstellen. Marokko heeft het verzoeningsvoornemen eind december 2020 officieel gemaakt door middel van een tripartiete overeenkomst met de Verenigde Staten (VS) en Israël.

De afgelopen weken ontstond in Marokko echter veel ophef over de aanwezigheid van Govrin in Marokko. Meerdere oppositiepartijen, waaronder de Democratische Arbeidersconfederatie (CDT), hebben de regering opgeroepen het Israëlisch verbindingskantoor in Rabat te sluiten en Govrin het land uit te zetten.



De oproepen waren een reactie op het oplopende Israëlische geweld in de Gazastrook. De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust liep uit van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 66.000 Palestijnen verdreven uit hun huizen in de Gazastrook. Minstens 232 Palestijnen zijn door de Israëliërs vermoord, waaronder 65 kinderen.

El Othmani heeft nog niet gereageerd op het opmerkelijke bericht van Govrin van vandaag. De regeringsleider heeft in de afgelopen dagen meermaals de Marokkaanse steun voor de Palestijnse zaak herhaald.

Daarnaast hield El Othmani op 12 mei ook een telefoongesprek met Hamas-voorman Ismail Haniyeh om steun te betuigen aan de Palestijnse zaak.

