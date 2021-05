Helft volwassen Amerikanen nu volledig gevaccineerd

In de Verenigde Staten is inmiddels de helft van alle volwassenen volledig ingeënt tegen Covid-19.

Volgens de gegevens van Amerikaanse gezondheidsdienst CDC is de grens van 50 procent dinsdag overschreden.

Ruim 61 procent van de meerderjarige Amerikanen heeft ten minste de eerste dosis vaccin gehad. Onder de mensen op leeftijd ligt dat aantal aanzienlijk hoger.

Zo'n 85 procent van de 65-plussers heeft in elk geval één prik gehad, bijna driekwart van hen ook de tweede als die nog nodig was.



In de VS wordt naast Moderna en BioNTech/Pfizer ook de in Leiden ontwikkelde entstof van Janssen gebruikt. Deze beschermt voldoende na eenmalige injectie.

Het preparaat van Pfizer mag in de VS nu ook worden toegediend aan jongeren vanaf 12 jaar.

