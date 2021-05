Devil's Advocate: 'Eerbetoon aan Hümeyra van het hof op het randje’

algemeen 26 mei 12:11

Het gerechtshof in Rotterdam is woensdag begonnen aan het hoger beroep in de zaak-Hümeyra.

Bij aanvang van de zitting richtte de voorzitter van het gerechtshof zich tot de aanwezige familieleden door liefdevolle herinneringen aan het leven van het 16-jarige meisje op te roepen. Dit kwam het hof op kritiek te staan van Yehudi Moszkowicz, advocaat van verdachte Bekir E. Die noemde het "eerbetoon" van het hof aan Hümeyra aan het begin van een objectief strafproces "op het randje". Hümeyra werd op 8 december 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Rotterdam Desingcollege. "Ze was 16 toen ze de dood vond", bracht de rechter in herinnering. Ze omschreef Hümeyra bij de opening van de zitting als een positieve leerling en een volwassen meid en haalde een citaat aan van de nabestaanden: "Hümeyra was zoveel meer. Dit is een nieuwe wereld, een wereld waar Hümeyra niet zal zijn en nooit zal komen."

Het hof stond stil bij de emoties van de aanwezige familieleden. "Voor u voelt het misschien als de dag van gisteren. Ze liet een immens gat achter in uw leven." De voorzitter noemde de "machteloosheid en de woede" van de aanwezige nabestaanden logisch en toonde daarvoor begrip, maar benadrukte ook dat er voor emoties tijdens de zittingen nauwelijks ruimte is. "Dit is een strafproces en moet volgens de wet ordelijk verlopen. Alles moet gezegd kunnen worden, de verdachte moet alles kunnen zeggen, de advocaat moet ongestoord het woord kunnen voeren en het hof moet geconcentreerd kunnen luisteren naar alles."

Geen eerbetoon

Moszkowicz, de advocaat van verdachte Bekir E. die terechtstaat voor moord, bekritiseerde de openingswoorden van het hof. "Hoezeer ik uw woorden waardeer, moet ik wel zeggen dat ze enigszins schuren met een objectieve behandeling van de zaak. We bespreken hier straffeiten, het is geen eerbetoon aan het slachtoffer. Uw uitlatingen zijn op het randje. Ik ga ervan uit dat mijn cliënt een objectieve behandeling krijgt." Een positief antwoord van het hof volgde: "Daar kunt u van uitgaan." In de loop van de dag toont het hof bewakingsbeelden van Hümeyra's school. Nabestaanden krijgen de kans vooraf de zaal te verlaten. De confronterende beelden zouden volgens het OM bewijzen dat het gaat om moord, dus dat E. de 16-jarige scholiere met voorbedachten rade heeft doodgeschoten. E. werd eind 2019 veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag.