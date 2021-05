Marokko komt in opstand tegen clandestiene parkeerwachters

Sinds een aantal dagen wordt in het land opgeroepen de diensten van clandestiene parkeerwachters te boycotten.

In Marokko wordt de weerstand tegen clandestiene parkeerwachters alsmaar groter. Onder de hashtag 'Boycott_moul_gilet' worden automobilisten opgeroepen de parkeerwachters, of gele vestjes, niet te betalen.

Een gelijknamige groep op Facebook telt inmiddels meer dan 103.000 leden en roept leden op de parkeerwachters te ontmaskeren.

De boycotcampagne is bedoeld om de illegale praktijken van de parkeerwachters (buitensporige prijzen, agressief en intimiderend gedrag, dreigementen en chantage) aan de kaak te stellen.



In sommige steden gaan de parkeerwachters erg ver om klanten te dwingen te betalen voor een parkeerplek op de openbare weg. Vaak komt de vergoeding voor de zelfbenoemde parkeerwachter bovenop het officieel geldende parkeertarief dat via de parkeerautomaat wordt geïnd en als je weigert te betalen is je auto niet veilig. Zelfs wielklemmen worden door de clandestiene parkeerwachters niet geschuwd.

De boycotcampagne heeft in hoofdstad Rabat de aandacht gekregen van locoburgemeester Lahcen Elomrani. Volgens de ambtenaar hebben gemeentes in Marokko niemand gemachtigd om parkeerplekken in de openbare ruimte te exploiteren. "Niemand kan beweren gereserveerde parkeerplaatsen te hebben, behalve bij besluit van lokale autoriteiten", aldus Elomrani.



De parkeerwachters opereren echter vaak volledig in het gezicht en gaan gekleed in een opvallend geel of oranje vest. Ze houden zich vaak op in drukke straten waar automobilisten slechts voor korte tijd parkeren.

Autoriteiten grijpen doorgaans niet in en door het oogluikend toestaan van de clandestiene praktijken zijn gemeentes medeplichtig aan de misstanden.

