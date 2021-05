FunX draait voorlopig geen muziek van Lil Kleine

De muziek van Lil Kleine is voorlopig niet te horen op NPO FunX.

De radiozender heeft hiertoe besloten nadat bekend werd dat de rapper zijn verloofde Jaimie Vaes zou hebben mishandeld, bevestigt een woordvoerder van de NPO na berichtgeving van Het Parool.

De radiozender weet nog niet of het gaat om een tijdelijke boycot. "FunX heeft besloten het draaien van zijn muziek even te pauzeren. We volgen het nieuws hierover en bekijken de komende tijd hoe we er op de langere termijn mee omgaan. Ondertussen gaan we met ons publiek in gesprek. Niet alleen over de ontwikkelingen in deze zaak, maar over mishandeling in het algemeen.".

Voor de andere radiozenders van de NPO speelt het niet. "Omdat deze eigenlijk toch al geen muziek van hem draaien.", aldus FunX.



Op sociale netwerken werd maandag kritiek geuit op radiozenders en platenlabel Top Notch. Veel mensen op sociale media viel het verschil op tussen de snelheid waarmee Top Notch cliënt Bilal Wahib liet vallen nadat deze in opspraak raakte omdat hij een jongen online vroeg zijn piemel te laten zien. Tot nu toe heeft de platenlabel nog niet gereageerd.

Geseponeerd

Lil Kleine, oftewel Jorik Scholten, werd zondag opgepakt op Ibiza omdat hij Jaimie zou hebben mishandeld. Ze zou zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen hebben opgelopen. De Spaanse officier van justitie heeft de zaak inmiddels geseponeerd.



Het stel, dat samen een zoon heeft, liet dinsdagavond in een gezamenlijke verklaring weten geschokt te zijn door de verhalen. Ook zeiden de twee dat de geruchten niet kloppen. "We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd", aldus de rapper en zijn verloofde.

Wel bood Lil Kleine zijn excuses aan voor de commotie die is ontstaan. "Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen."

