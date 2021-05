Frankrijk waarschuwde Marokko voor aanwezigheid Ghali in Spanje

De Franse inlichtingendienst had Rabat getipt over de aankomst van Polisario-'president' Brahim Ghali in Spanje

Dat meldt het Spaanse dagblad Aoki Diario dinsdag onder vermelding van bronnen bij de Spaanse inlichtingendiensten.

De krant schrijft dat de Franse inlichtingengemeenschap de kwestie bij Rabat aan het licht bracht nog vóórdat de gezochte separatistenleider aankwam in Spanje.

Naar verluidt had de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya meegewerkt aan het ontvangst van de Polisario-voorman nadat de Spaanse ambassadeur in Algerije Fernando Morán Calvo-Sotelo de ernstig zieke Ghali naar Spanje had overgebracht via een militaire basis in Zaragoza, om te voorkomen dat hij via de douane het land in zou moeten.



De kwestie zorgt al weken voor diplomatieke onrust tussen de twee landen. De aanwezigheid van Ghali in Spanje is tegen het zere been van Rabat, die Madrid beticht van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap". Volgens Rabat probeerde de regering van Pedro Sánchez de aanwezigheid van de separatistenleider in Spanje geheim te houden. Ghali kwam het land binnen met een andere identiteit, en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht. Toen de Spaanse buitenlandminister Gonzalez Laya de tijd kreeg de zaak te verduidelijken weigerde ze nog verder over de kwestie te praten.



"Wanneer het gaat om samenzwering met Algerije en de Polisario laat Spanje het afweten, maar als gaat over immigratie of terrorisme zijn we weer belangrijk.", zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita eerder deze maand. Hij onderstreepte dat Marokko weigert "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

Spanje beweert dat Ghali om "humanitaire redenen" werd verwelkomd en dat zijn aanwezigheid in het land geen gevolgen zou hebben voor de relatie met Marokko. Rabat, die momenteel een open strijd voert met Polisario-militanten, is het daar niet mee eens. De Spaanse onverschilligheid in de kwestie is daarom ook slecht gevallen in Marokko en resulteerde vorige week in de massale bestorming van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.



Marokko zou oogluikend hebben toegestaan dat duizenden migranten de Spaanse grens bestormden. De regering in Madrid ligt sindsdien in eigen land onder vuur en wordt ervan verweten de diplomatieke betrekkingen met Marokko op scherp te hebben gezet met de verwelkoming van de omstreden mensenrechtenschender. Ook de Europese Unie heeft er bij Spanje op aangedrongen de zaken weer op orde te krijgen en de migratiecrisis op te lossen.

Volgens het Spaanse dagblad wordt Marokko in de kwestie bijgestaan door twee van de belangrijkste internationale mogendheden; Frankrijk en de Verenigde Staten. De binnenlandse kritiek op de Spaanse premier wordt daarentegen steeds feller.

Rabat heeft laten weten bereid te zijn alle betrekkingen met Madrid te bevriezen als de separatistenleider in vrijheid wordt gesteld.

