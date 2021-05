Hamas verwerpt Amerikaanse plannen voor 'reconstructie Gazastrook'

De Amerikaanse plannen voor wederopbouw van de Gazastrook na de verwoestende aanvallen van Israël vallen niet in goede aarde bij verzetsbeweging Hamas

Yehya al-Sinwar, de politieke leider van Hamas in de Gazastrook, ziet er geen heil in, aangezien er voor zijn beweging nauwelijks een rol is weggelegd. Hamas zelf accepteert "geen enkele cent", aldus Al-Sinwar.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, stelde deze week 75 miljoen dollar beschikbaar, waarvan 5,5 miljoen direct naar de Gazastrook zou gaan. Blinken sprak met de Palestijnse president Mahmoud Abbas, wiens met Hamas rivaliserende Fatah-partij de Westelijke Jordaanoever bestuurt.

Blinken benadrukte dat de VS willen helpen met de wederopbouw van Gaza, maar daar zou Hamas niet van mogen profiteren. De VS en de EU, beide bondgenoot van bezetter Israël, hebben Hamas bestempeld als een "terroristische organisatie".



Bezetter Israël is bezorgd dat hulpleveranties naar het geblokkeerde Palestijnse gebied zouden kunnen worden "misbruikt" om wapens naar de verzetsgroep te sluizen.

Het idee is dus om bij de wederopbouw te werken met de Palestijnse Autoriteit van Abbas, die met zijn Fatah-beweging in 2007 door Hamas uit de Gazastrook werd verdreven.



Volgens Hamas-baas Al-Sinwar probeert Blinken een wig te drijven tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. "We zullen nooit in deze truc trappen en naar elkaar uithalen." Hij beloofde hulp van Arabische en andere landen "transparant en onpartijdig" te verdelen, waarbij er dus niets naar Hamas zou gaan.

Blinken is in de regio om de vorige week bereikte wapenstilstand veilig te stellen. Na Jeruzalem, Ramallah en Caïro is hij woensdag gearriveerd in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Door de recente Israëlische luchtaanvallen werden in totaal 232 Palestijnen vermoord, waaronder 65 kinderen.

