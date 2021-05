Melilla: regering verbiedt anti-Marokko bijeenkomsten van extreemrechtse VOX

Lokale autoriteiten in Melilla hebben woensdag geen toestemming verleend voor de bijeenkomsten van de VOX-partij.

Aanhangers van de Spaanse extreemrechtse politieke beweging zouden vandaag bijeenkomen op de Plaza de España in Melilla, de secretaris-generaal van VOX, Javier Ortega Smith zou vandaag de Spaanse enclave bezoeken.

Smith kondigde dinsdag zijn bezoek aan de stad Melilla aan en zei bereid te zijn tegenstanders van zijn partij te ontmoeten. Het aangekondigde bezoek komt nadat VOX-leider Santiago Abascal maandag een bezoek bracht aan Ceuta. Het bezoek vond plaats in de nasleep van de massale bestorming van de Spaanse grens en liep uit op schermutselingen tussen rechtsextremisten, tegenstanders van VOX en de politie.

Volgens de politie in Melilla vormen de bijeenkomsten van VOX een bedreiging voor de stad en de veiligheid van burgers en is daarom de bijeenkomst van woensdag verboden. Lokale autoriteiten vrezen voor een herhaling van de onrust die maandag plaatsvond in Ceuta.



Het bezoek maandag leidde tot gewelddadige botsingen tussen de demonstranten en de Spaanse politie, die rubberen kogels gebruikte om de demonstranten uiteen te drijven.

Inwoners van Ceuta hekelen het populistische taalgebruik van de extreemrechtse partij en hebben liever niet dat VOX voet aan de grond krijgt in de Spaanse enclave.

