OM komt met strafeis tegen Bekir E. in zaak-Hümeyra

Het OM komt donderdag op de tweede zittingsdag in het hoger beroep van de zaak-Hümeyra met de strafeis tegen verdachte Bekir E. (34).

De advocaat-generaal van het OM zal in het requisitoir het gerechtshof ervan willen overtuigen dat het gaat om moord, dus dat E. de 16-jarige scholiere in december 2018 met voorbedachten rade heeft doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school.

Het OM vindt dat de bewakingsbeelden van het Rotterdam Designcollege dit bewijzen. De schokkende videobeelden waarop de schietpartij te zien is, zijn woensdag getoond in het gerechtshof.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde E. in 2019 tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag, terwijl het OM twintig jaar cel en tbs voor moord had geëist. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een vooropgezet en doordacht plan.



E. is volgens de psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een zwakke ontwikkeling, persoonlijkheidsstoornissen en kenmerken van psychopathie. Ook gebruikte hij veel drugs. Omdat het risico op herhaling groot is, is behandeling nodig.

Het Pieter Baan Centrum adviseert het hof E. tbs met dwangverpleging op te leggen. Tbs met voorwaarden behoort volgens de gedragsdeskundigen niet tot de mogelijkheden. Ze zijn van oordeel dat E. zich niet aan de voorwaarden zal kunnen houden.

Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.

