Macron weer op reis en haalt banden met Rwanda aan

De Franse president Emmanuel Macron brengt een bezoek aan Rwanda.

De twee landen hebben een moeilijke relatie sinds 1994, toen Frankrijk een omstreden rol speelde tijdens de volkerenmoord op vooral de Tutsi-minderheid.

Macron is op een driedaagse reis naar Afrika en het is zijn eerste verre reis sinds de coronacrisis begin 2020 uitbrak. Macron gaat meteen na aankomst in Kigali naar het monument van de volkerenmoord in het noorden van de stad.

De genocide barstte los in april 1994 toen de Rwandese president die lid was van de Hutu-meerderheid werd vermoord. Leden van de Tutsi-minderheid probeerden destijds met een guerrilla de macht te grijpen.



Na de moord werden Tutsi's en gematigde Hutu's bij honderdduizenden met kapmessen afgeslacht door gecoördineerde milities en Hutu-militairen.

De VN en de VS ondernamen niets en alleen Frankrijk stuurde militairen, omdat het betrokken was bij pogingen regering en guerrilla tot een akkoord te bewegen. De Franse missie is later onder meer door de Rwandese president Paul Kagame bekritiseerd als een operatie om prominente Hutu's te beschermen.



Het land werd in de chaos wel veroverd door de Tutsi-guerrilla onder leiding van Kagame. Hij heerst sindsdien met harde hand over het land.

Oppositieleiders zoals Victoire Ingabire hebben in Franse media geklaagd dat Macron geen aandacht schenkt aan de mensenrechtenschendingen in Rwanda. Ingabire woonde jarenlang in Nederland tot ze in 2010 terugkeerde. Ze werd onmiddellijk gearresteerd en tot lange celstraffen veroordeeld, onder meer wegens 'het ontkennen van de genocide'.

Een aanklacht die vaak tegen tegenstanders van Kagame wordt aangevoerd.

