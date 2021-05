VN-chef: Israël is mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden

Israël heeft zich met zijn recente luchtaanvallen op de Gazastrook mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, aldus VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet.

Ze zegt geen bewijzen te hebben gezien dat de als doelwit aangemerkte gebouwen werden gebruikt voor militaire doeleinden.

Bachelet uitte haar zorgen over de recente escalaties in de Gazastrook en Israël in een zitting van de VN-mensenrechtenraad. Israël en verzetsgroep Hamas voerden gedurende anderhalve week via de lucht aanvallen op elkaar uit totdat er op 21 mei een wapenstilstand werd overeengekomen.

Volgens Bachelet kunnen de Israëlische aanvallen oorlogsmisdaden zijn geweest als blijkt dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de andere strijdende partij en burgers, en de luchtaanvallen een buitensporige impact hebben gehad op burgers en hun eigendommen. Door de recente Israëlische luchtaanvallen werden in totaal 232 Palestijnen vermoord, waaronder 65 kinderen. Aan Israëlische zijde vielen 12 doden.



Geen bewijs

Er zijn in de Gazastrook volgens de commissaris veel burgerslachtoffers gevallen en er is ook grote schade ontstaan aan onder meer woningen, gezondheidsinstellingen en mediakantoren. "Ondanks dat Israël claimt dat in deze gebouwen gewapende groeperingen zaten of dat de gebouwen voor militaire doeleinden werden gebruikt, hebben wij nog geen bewijs gezien.". Israël gebeurt het Hamas-excuus wel vaker om bombardementen op burgerdoelen te rechtvaardigen.

Bachelet wijst erop dat Israëli's het recht hebben om zichzelf te verdedigen, maar benadrukt ook dat de Palestijnen dezelfde rechten hebben. De commissaris uitte ook kritiek op Hamas en andere militante groeperingen, omdat zij raketten willekeurig hebben afgevuurd.



Grote gevolgen

De elf dagen durende aanvallen hadden vooral grote gevolgen voor de inwoners van de Gazastrook, waar de schade het grootst is. Er zijn naar schatting 74.000 mensen ontheemd geraakt.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er 253 doden, onder wie 66 kinderen, gevallen door de acties van de Israëlische bezettingstroepen. In Israël is melding gedaan van twaalf doden. Onder die slachtoffers zijn twee minderjarigen.



Israëlisch geweld

De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



© ANP 2021