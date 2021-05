Ziekenhuizen zien grootste afname aantal Covid-patiënten in week

algemeen 27 mei 14:49

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag.

Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971. Op de intensive cares liggen nog 541 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het virus. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. Door de snelle afname van het aantal opgenomen coronapatiënten houden ziekenhuizen weer meer bedden en personeel over voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Dat is belangrijk, want ze moeten nog een 'stuwmeer' aan uitgestelde behandelingen wegwerken. © ANP 2021