Symbolisch protest in Denemarken: 67 grafkisten voor vermoorde Palestijnse kinderen (video)

Demonstranten in de Deense hoofdstad Kopenhagen hebben 67 grafkisten uitgestald voor het stadhuis, ter nagedachtenis aan de 67 kinderen die omkwamen tijdens de meest recente Israëlische luchtaanvallen op de Palestijnen.

Op elk grafkist staat de naam en leeftijd van de kinderen die omkwamen tijdens de 11 dagen durende meedogenloze Israëlische bombardementen op de Gazastrook.

De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



Volgens de lokale autoriteiten zijn er 253 doden, onder wie 67 kinderen, gevallen door de acties van de Israëlische bezettingstroepen. In Israël is melding gedaan van twaalf doden. Onder die slachtoffers zijn twee minderjarigen.

Het is niet de eerste keer dat de Denen op symbolische wijze protesteren tegen het Israëlisch geweld. In juli 2014 plaatsten demonstranten 350 grafkisten op stadhuisplein in Kopenhagen, ter nagedachtenis aan de Palestijnse slachtoffers die omkwamen tijdens de Gaza-oorlog van 2014.

