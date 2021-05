Benmoussa hervormingscommissie: verhoog prijs drinkwater om verbruik te verminderen

De prijs van drinkwater in Marokko moet omhoog om consumenten aan te zetten het verbruik te minimaliseren en zodoende het dreigende watertekort te compenseren.

Dat adviseert de Speciale Commissie voor het Ontwikkelingsmodel (CSMD) in een uitgebreid rapport over het dreigende watertekort in Marokko.

Het adviesorgaan werd in 2019 door koning Mohammed VI in het leven geroepen om beleidsmakers in Marokko te adviseren op verschillende terreinen waarbij de burger centraal staat. De voormalige binnenlandminister Chakib Benmoussa staat sinds 2019 aan het hoofd van de speciale hervormingscommissie en presenteerde dinsdag het rapport aan koning Mohammed VI.

De waterschaarste in Marokko vormt een directe bedreiging voor de economische, ecologische en sociale balans van het land, vooral in droge en semi-aride gebieden, maar ook in regio's waarvan het inkomen van de inwoners sterk afhankelijk is van de watervoorraden. Het rapport maakte daarom het behoud van watervoorraden tot één van de nationale strategische doelen.



De commissie heeft vier voorstellen gedaan om de dreigende waterschaarste het hoofd te bieden. Het rapport roept onder meer op tot het splitsen van het nationale elektriciteits- en drinkwaterbedrijf ONEE zodat water- en stroomvoorziening afzonderlijk kan worden beheerd.

De commissie benadrukt de noodzaak om de levering van de twee diensten "financieel onafhankelijk" van elkaar te maken door de impliciete tariefvergelijking voor water en stroom te schrappen en de afzonderlijke kostenindicatie transparanter te maken.



De commissie geeft aan dat een tariefherziening zal moeten plaatsvinden om consumenten bewuster te maken van waterconsumptie en het verbruik te verminderen.

Het adviesorgaan wil ook meer transparantie met betrekking tot de kosten van de nationale watervoorraden. De 'gratis' watervoorziening vanuit dammen en bewateringsdiensten leiden tot een lage schatting van de kosten van de watervoorraad, en tot onevenwichtigheden bij de selectie van alternatieve investeringen.

De commissie adviseert om een betere definitie te ontwikkelen die de werkelijke waarde van de watervoorraad weerspiegelt om zodoende de schaarste beter te beheren door het gebruik te rationaliseren.

Verder adviseert de commissie om een nationaal waterbeheersagentschap op te richten dat zich bezig moet houden met het beheer van zowel het publieke als het sectorale waterbeleid. Dit agentschap zal het mandaat moeten hebben om de watervoorraden te verdelen. Ook zal het agentschap de tarieven moeten bepalen voor infrastructuren die gericht zijn op het bottelen, produceren en transporteren van water.

© MAROKKO.NL 2021