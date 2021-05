Marokko: 10 procent scholieren rookt hasj en 700.000 volwassenen verslaafd

Ruim tien procent van de middelbare scholieren in Marokko gebruikt weleens hasj.

Ook telt het land ongeveer 700.000 verslaafde volwassenen, blijkt uit een rapport van de Speciale Commissie voor het Ontwikkelingsmodel (CSMD) over cannabisgebruik in Marokko.

Het adviesorgaan werd in 2019 door koning Mohammed VI in het leven geroepen om beleidsmakers in Marokko te adviseren op verschillende terreinen waarbij de burger centraal staat. De voormalige binnenlandminister Chakib Benmoussa staat sinds 2019 aan het hoofd van de speciale hervormingscommissie en presenteerde dinsdag het cannabisrapport, te midden van het omstreden proces om de teelt en export van medicinale cannabis te legaliseren.

Jongeren vormen in Marokko veruit de grootste groep gebruikers. De prevalentie van (problematisch) gebruik van cannabis in Marokko ligt tussen de 4 en 5 procent.



Het consumeren van cannabis is in Marokko bij wet verboden, maar het Noord-Afrikaanse land is wereldwijd één van de grootste producenten van het omstreden product. In 2017 werd in Marokko meer dan 35.000 ton van de plant geproduceerd, daaruit werd zo'n 700 ton hasj gewonnen. De gelden die daaruit voortvloeien zijn voor 60.000 gezinnen in Marokko de belangrijkste inkomstenbron.

Door de illegaliteit leiden de boeren een geheim bestaan en leven gezinnen grotendeels in een sociaal isolement. De commissie bevestigt dat de cannabisteelt het "gevoel van armoede, marginalisering en isolement" onder de bevolking van de regio versterkt als gevolg van de grootschalige uitbuiting door drugssmokkelaars.



De kleine boeren vormen de zwakste schakel in de productieketen van cannabis. Smokkelaars vormen daarentegen de belangrijkste drijfveer en zijn de grote winnaars; ze zijn minder zichtbaar, opereren in het geheim maar slokken het grootste deel van de winst op.

De situatie leidt tot zwakke rechtszekerheid, economische kwetsbaarheid en sociale marginalisatie van een grote groep burgers in de regio's Al Hoceima, Chefchaouen, Taounate, Larache en Tetouan.

