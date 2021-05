Marokko: 40 procent van gegadigde gevangenen ingeënt tegen coronavirus

Zo'n 4.800 gedetineerden hebben het vaccin tegen het coronavirus ontvangen.

Dat is ongeveer 40 procent van de ruim 12.000 gedetineerde die in de huidige fase van de vaccinatiecampagne in aanmerking komen voor de coronaprik, meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR).

De inenting van gedetineerden is onderdeel van de landelijke vaccinatiecampagne tegen het longvirus COVID-19. In eerdere fases van de vaccinatiecampagne zijn alle medewerkers van de gevangenisadministratie ingeënt.

Marokko heeft in totaal 17,5 miljoen doses van twee verschillende vaccins ontvangen. Daarmee kunnen theoretisch 8,75 miljoen burgers volledig worden gevaccineerd. Het land heeft inmiddels ​​5,11 vervolgprikken toegediend.

