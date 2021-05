Dinsdag brak een grootschalige brand uit in het Moulay Abdellah-ziekenhuis in Salé

De vlammen veroorzaakten een enorme explosie in één van de ziekenhuisgebouwen. De brand verspreide zich over meerder verdiepingen en heeft meerdere behandelkamers volledig verwoest.

De brand is ontstaan in één van de behandelkamers. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De materiële schade is enorm.



