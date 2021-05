Fnideq: rust teruggekeerd in grensovergang Bab Sebta

De situatie aan de grensovergang naar de Spaanse enclave Ceuta is weer gekalmeerd na de massale grensbestormingen van vorige week.

De grote mensenmassa die zich vorige week nog bij de grensovergang ophielden is verdwenen. Sporadisch zijn touringcars te zien die overgestoken (sub-Sahara) migranten vanuit Ceuta terugbrengen naar opvangcentra in Marokko.

Meer dan 7.500 migranten zijn inmiddels weer uitgezet naar Marokko nadat ze vorige week de grens naar de Spaanse enclave Ceuta overstaken. Bij de grensovergang worden nu vooral minderjarigen overgedragen aan de Marokkaanse autoriteiten.

De meeste volwassen migranten die vorige week de grens overstaken keerden vrijwillig terug, een klein deel moest worden verdreven door Spaanse veiligheidsdiensten, meldt dagblad Al Massae.



Spaanse autoriteiten hebben de migranten gescreend op basis van informatie die was verzameld uit vrijwillig ingevulde formulieren. Op basis van deze informatie hebben Spaanse functionarissen beslissingen genomen over eventuele vervolgstappen, getuigden de uitgezette minderjarigen.

Volgens de overeenkomst tussen Marokko en Spanje mogen minderjarigen niet zomaar worden uitgezet naar Marokko. De migranten, naar Spaanse schatting zo'n 1000 minderjarigen, worden daarom eerst onderworpen aan botonderzoek om de exacte leeftijd vast te stellen.



Zo'n 300 minderjarigen zijn tot dusver opgevangen in een opvangcentrum in het nabijgelegen Martil alvorens ze worden overgedragen aan ouders en voogden. Sommige minderjarigen werden op eigen verzoek uitgezet naar Marokko, bij andere gebeurde de repatriëring op verzoek van ouders die verklaarden dat hun kind zonder hun toestemming was geëmigreerd.

Beide groepen melden in het Marokkaanse opvangcentrum dat hun tijdelijke verblijf in het door Spanje bezette Ceuta "moeilijk" was vanwege de behandeling door Spaans veiligheidspersoneel. De jongeren stonden naar eigen zeggen onder druk, werden beledigd en mishandeld.

© MAROKKO.NL 2021