Spaanse pers lovend over Bourita: 'ijzeren vuist van de Marokkaanse diplomatie'

De meest gelezen krant van Spanje heeft deze week een artikel gewijd aan Nasser Bourita, de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken.

In een uitgebreid stuk omschreef dagblad El Pais dinsdag de Marokkaanse diplomaat als een uitstekende onderhandelaar die compromisloos blijft als het gaat om het verdedigen van de belangen van Marokko.

Volgens het artikel is Bourita het toonbeeld van "Olympische kalmte" maar tegelijkertijd de belichaming van de "ijzeren vuist van de Marokkaanse diplomatie". Het artikel spreekt van een man met "fluwelen handschoenen" die "zachtjes spreekt, bijna onhoorbaar", maar desondanks altijd "doordacht" en "intelligent" handelt.

Als het gaat om de verdediging van strategische belangen van zijn vaderland is Bourita een "formidabele onderhandelaar". Zo zorgde hij in opdracht van Koning Mohammed VI voor belangrijke diplomatieke doorbraken. De krant verwees onder meer naar de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Bourita is een technocraat die, in tegenstelling tot zijn voorgangers, geen politieke kleur heeft. Hij werd in 2016 benoemd tot Minister Afgevaardigde bij Buitenlandse Zaken, in 2017 werd hij buitenlandminister en in 2019 werd hij herbenoemd door de koning.

Medewerkers van Bourita omschrijven hem als "onvermoeibare man" die op elk moment een beroep op je kan doen, "tijdens feestdagen of vroeg in de ochtend", meldt dagblad Ahadath Al Maghribiya.



De 52-jarige zoon van een FAR-officier is getrouwd en heeft twee kinderen. Naast het Arabische spreekt hij vloeiend Frans en Engels, en verstaat hij uitstekend Spaans. Hij kreeg onderwijs op een openbare school en bracht bijna een kwart eeuw door op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Spaans-Marokkaanse betrekkingen

Het artikel komt op een opmerkelijk moment. Marokko en Spanje hebben het met elkaar aan de stok. De spanningen begonnen eind april nadat Madrid de separatistenleider Brahim Ghali verwelkomde om in Spanje een medische behandeling te ondergaan tegen het coronavirus. Madrid had nagelaten de Marokkaanse regering te informeren over de aanwezigheid van de Polisario-voorman in Spanje. Rabat voert momenteel een open strijd met Polisario-militanten in de Marokkaanse Sahara.



Spanje beweert dat Ghali om "humanitaire redenen" werd verwelkomd en dat zijn aanwezigheid in het land geen gevolgen zou moeten hebben voor de relatie met Marokko. De aanwezigheid van Ghali in Spanje en de laconieke reactie van Madrid was tegen het zere been van Rabat, die Madrid beticht van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap".

Spanje ontkende de Marokkaanse verwijten van "geheimzinnigheid" en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht. Toen de Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya de tijd kreeg de zaak te verduidelijken weigerde ze echter nog verder over de kwestie te praten.



Bourita weigert sindsdien nog met Gonzalez Laya te praten en geeft aan zijn Spaanse ambtgenote niet meer te zien als gesprekspartner.

Gonzalez Laya heeft sinds haar aantreden in januari 2020 een tumultueuze relatie met Bourita. Zo werd ze vrijwel direct geconfronteerd met de Marokkaanse aanneming van de twee wetsvoorstellen betreffende de afbakening van de Marokkaanse zeegrenzen.



De wetten zorgden voor spanningen tussen Marokko en Spanje omdat deze volgens de Spanjaarden overlap creëerden met de "Spaanse wateren" op de Canarische Eilanden.

Het Marokkaanse initiatief werd aanvankelijk slecht ontvangen door Spanje, maar de twee ministers werden het uiteindelijk eens over het onderwerp, tot grote spijt van extreemrechtse politici in Spanje.

