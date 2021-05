Spanje: crisis met Marokko is 'politiek en diplomatiek' en geen migratiekwestie

De crisis tussen buurlanden Marokko en Spanje is van "politiek en diplomatieke" aard en "geen migratiekwestie".

Dit is het antwoord van Madrid op Fabrice Leggeri, de uitvoerend directeur van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex/AMOCEB.

Eerder had Europese Unie er bij Spanje op aangedrongen een beroep te doen op Frontex. Leggeri had de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska aangeboden de Spaanse grens te beschermen, maar de Spaanse regering weigerde en zei de situatie onder controle te hebben. Volgens Madrid is de crisis met Marokko van "politieke en diplomatieke" aard en dus geen migratiekwestie.

In een interview met het Spaanse dagblad El Mundo betreurt Leggeri de weigering van de Spaanse autoriteiten om de aanwezigheid van Frontex-agenten in de Spaanse enclave Ceuta toe te staan.



Sinds 29 januari 2021 werkt Spanje samen met Frontex bij twee operaties in Indalo (Almeria) en de Canarische Eilanden. Een derde operatie wordt in juni geactiveerd in de wateren van Minerva (in Malaga). Ceuta en Melilla zijn echter niet aangemeld bij het EU-programma.

De Europse Unie (EU) maakt zich zorgen over de diplomatieke crisis tussen Marokko en Spanje en vreest voor een toename van de migratiedruk op Spanje. Sinds vorige week maandag wordt de Spaanse grens overspoeld door migranten.



Ceuta en Melilla zijn de enige twee landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie. De enclaves zijn afgerasterd, maar eromheen bivakkeren vorige week talrijke migranten die probeerden daar Spanje en de EU binnen te dringen zonder de Middellandse Zee over te hoeven steken.

In Ceuta konden migranten zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Marokko heeft wrijvingen met Spanje en zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan nadat Madrid besloot de gezochte separatistenleider en mensenrechtenschender Brahim Ghali met open armen te ontvangen.



