Tanger: stranden bereiden zich voor op zomerseizoen

In de regio Tanger zijn de voorbereidingen voor het zomerseizoen in volle gang.

In Tanger geldt het zomerseizoen van 1 juni tot 15 september. De gouverneur van Tanger-Assilah heeft een lijst opgesteld van de stranden waar het komende zomerseizoen kan worden gezwommen.

In de nota die eerder deze week werd vrijgegeven stelt de gouverneur een lijst op van 17 bewaakte stranden (toezicht van 8:00 tot 19:00 uur):

Tanger: strand van Tanger, Malabata, Lamrissat, Jbila, Ba Kacem, Achqar, Chams, Mergala;

Assilah: strand van Assilah;

Agueznaya: strand Sidi Kacem, Forêt diplomatique, Houara;

Akwas Briech: strand van Tahdart, Briech, Cite bleu;

De noordkust: het strand van Rmilta, Sidi Lmoughit

Op nationaal niveau wordt nog gewacht op de jaarlijkse publicatie van de lijst met Blauwe Vlag-stranden in Marokko. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

In de nota wordt ook aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Zo geldt een verbod op bijeenkomsten van meer dan drie personen, met uitzondering van gezinnen of personen uit één huishouding en is men verplicht sociale afstand (1,5 meter) te houden.



Ook geldt er een verbod op collectieve spellen zoals volleybal en voetbal, moet men regelmatig de handen desinfecteren en verplicht gebruik maken van aangewezen toegangswegen.

Volgens het document zal 20 procent van de openbare ruimte op de stranden worden gebruikt voor commerciële diensten en activiteiten.

