Europese Bank: Marokko eerste Afrikaanse land met sociale zekerheid voor alle burgers

Marokko is straks het eerste Afrikaanse land waar alle burgers kunnen genieten van sociale zekerheid

Dat zei de president van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) Odile Renaud-Basso in een interview met persbureau MAP.

"Dit zeer belangrijke en echte sociale project zal directe en tastbare effecten hebben op het verbeteren van de levensomstandigheden van de burgers", zei Renaud-Basso tijdens haar eerste officiële 'digitale bezoek' aan Marokko. Ze voert overleg over kwesties die verband houden met bankinvesteringen en het herstel na de coronapandemie.

Renaud-Basso sprak met verschillende regeringsfunctionarissen en exploitanten uit de particuliere sector alsook met actoren uit het maatschappelijk middenveld.



Eerder deze week had ze een virtuele ontmoeting met Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun en de minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.

Socialezekerheid

Marokko onthulde in april van dit jaar het nieuwe baanbrekende koninklijke initiatief voor socialezekerheid. Benchaaboun kondigde aan dat het project de tijdlijn volgt die door de koning is vastgesteld tijdens de Troonrede van 2020.



In de troonrede ter gelegenheid van zijn 21e troondag beloofde Mohammed VI dat binnen vijf jaar alle Marokkanen voorzien zijn van sociale zekerheid. In de tijdlijn die door de monarch in 2020 werd vastgesteld streeft het land naar universele gezondheidszorg tegen het jaar 2022.

"Het socialezekerheidsinitiatief zal nieuwe gezondheidsvoordelen opleveren voor Marokkaanse arbeiders zoals boeren, ambachtslieden en andere onafhankelijke particuliere werknemers", zei EBRD-president Renaud-Basso.



Ze benadrukte ook dat Marokko in het kader van het programma de gezondheidssector in het land zal openstellen voor investeringen. "Sommige van de uitdagingen waarmee de gezondheidssector wordt geconfronteerd, zullen worden aangepakt door deze open te stellen voor buitenlandse investeringen en experts", merkte ze op.

Renaud-Basso denkt dat Marokko zo'n 35.000 extra artsen en 57.000 verpleegkundigen nodig heeft om te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



© MAROKKO.NL 2021