Assad krijgt 95 procent stemmen in omstreden presidentsverkiezing

De Syrische president Bashar al-Assad kan zich opmaken voor een vierde termijn van zeven jaar.

In door westerse en veel andere landen niet serieus genomen verkiezingen kreeg de 55-jarige Assad volgens de voorzitter van het parlement 95,1 procent van de uitgebrachte stemmen.

De twee andere door de regering getolereerde kandidaten hadden bij voorbaat geen kans. Syriërs kregen woensdag verlengd tot middernacht de tijd om een stem uit te brengen in de tweede presidentsverkiezingen sinds de burgeroorlog in het land uitbrak.

De VS, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk verklaarden dinsdag dat de verkiezingen in Syrië "vrij noch eerlijk" zijn, wat Assad direct als onzin betitelde. De vorige presidentsverkiezingen in 2014, toen Assad 89 procent van de stemmen kreeg, werden in het Westen ook gezien als een schijnvertoning. Toen kwam volgens de officiële cijfers 73 procent van de kiezers opdagen.



Assad is sinds 2000 president van Syrië, na dertig jaar bestuur met eveneens ijzeren hand door zijn vader. De burgeroorlog brak in 2011 uit na protesten tegen het autoritaire bewind. Inmiddels zijn honderdduizenden doden gevallen in het internationaal vertakte conflict.

Naar schatting 11 miljoen inwoners zijn ontheemd geraakt, bijna de helft van de bevolking die Syrië had voor het uitbreken van de oorlog.

