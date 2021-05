Diplomatieke crisis tussen Spanje en Marokko escaleert verder

De diplomatieke onrust tussen Marokko en Spanje die er mede toe leidde dat duizenden migranten de Spaanse Noord-Afrikaanse enclave Ceuta bestormden, laait verder op.

De teruggeroepen Marokkaanse ambassadeur voor Madrid Karima Benyaich heeft vandaag met actie gedreigd na een verklaring van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya.

Volgens Benyaich heeft González Laya onlangs verklaringen afgelegd tegenover de pers en het Spaanse Parlement waarin ze "valse feiten" presenteerde en "ongepaste opmerkingen" maakte. De ambassadrice veroordeelt het "betreurenswaardige karakter, de opwinding en de nervositeit" die gepaard ging met het optreden van de Spaanse buitenlandminister.

Volgens Benyaich bewijst de verklaring van González Laya van vandaag dat het "wederzijdse respect" en het "vertrouwen tussen de twee landen", waar de Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez onlangs naar verwees, door Rabat "helaas in twijfel worden getrokken".



De verklaring van Gonzalez Laya gebeurde in de nasleep van de recente bestorming van de Spaanse enclave Ceuta door migranten. Beide landen lagen voorafgaand aan die bestorming overhoop over de Spaanse hulp aan de coronazieke separatistenleider Brahim Ghali van het Polisario-Front. De Marokkaanse regering vond het onacceptabel dat ze niet was geïnformeerd dat Ghali in een Spaans ziekenhuis lag en riep haar ambassadeur terug.

Eerder deze week werd bekend dat buitenlandminister Gonzalez Laya actief heeft meegewerkt aan het ontvangst van de Polisario-voorman nadat de Spaanse ambassadeur in Algerije Fernando Morán Calvo-Sotelo de ernstig zieke Ghali naar Spanje had overgebracht via een militaire basis in Zaragoza, om te voorkomen dat hij via de douane het land in zou moeten. Ghali kwam het Spaanse grondgebied binnen met een andere identiteit en een Algerijns diplomatiek paspoort.



"Discreet"

De opmerking van minister González Laya dat Ghali’s aankomst in Spanje geen geheim maar "discreet" was en dat het aan Madrid is om daarover te beslissen is Marokko in het verkeerde keelgat geschoten. Als Ghali het land op dezelfde manier verlaat als hij binnenkwam zal Marokko de banden met Spanje doorsnijden, waarschuwde Benyaich eerder deze week als reactie op die verklaring van González Laya.

De Marokkaanse diplomate merkte op dat de huidige crisis "de echte bijbedoelingen en plannen" van "bepaalde kringen in de Spaanse regering" aan het licht brengen. "We mogen ons afvragen of de laatste verklaringen een persoonlijke blunder van de minister zijn, of dat ze een weerspiegeling zijn van de werkelijke neigingen van bepaalde Spaanse kringen tegen de territoriale integriteit van het Koninkrijk", zei Benyaich. Volgens haar zijn die kringen "volhardend" in hun pogingen om de belangen van het Marokkaanse Koninkrijk te schaden.



"Marokko neemt hier nota van en zal ernaar handelen", besluit Benyaich. Het is de tweede keer in korte tijd dat deze opmerkelijke zin door Marokkaanse topdiplomaten wordt uitgesproken. De eerste keer was op 8 mei, in een verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita, als reactie op de onbereidwilligheid van González Laya om antwoord te geven op vragen vanuit Rabat.

Nog geen week later was de Spaanse enclave Ceuta getuige van een migratie-invasie. Migranten konden vanuit Marokko zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust. Rabat zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op Ghali's aanwezigheid in Spanje.

De Polisario-'president', die in een ziekenhuis in het noorden van Spanje ligt, moet dinsdag digitaal een Spaanse rechtszitting bijwonen vanwege oorlogsmisdaden.

© ANP/Marokko.nl 2021