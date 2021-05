Kroongetuige afwezig bij Marengo-proces na ruzie met justitie

Kroongetuige Nabil B. is vrijdag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp waar opnieuw een zitting is in het grote liquidatieproces Marengo.

De advocaten van B. lieten de vorige zittingsdag, woensdag, weten dat B. zijn kroongetuigendeal met justitie 'on hold' heeft gezet. Hij deed dat uit diepe onvrede over de veiligheidsmaatregelen voor zijn gezin.

"Het is kennelijk nog niet opgelost", zei de rechter bij aanvang van de zitting over de impasse tussen B. en justitie. Het Marengoproces leunt zwaar op de belastende verklaringen van B. over de criminele activiteiten van hoofdverdachte Ridouan Taghi en de zestien medeverdachten. B. wil vooralsnog niet verder verklaren. Zijn eerder afgelegde verklaringen blijven niettemin overeind. Het OM zei woensdag "verrast" te zijn door de stap van B.

Vrijdag wordt het deeldossier rond de moord op de 29-jarige 'Appie' Belhadj besproken, op 29 mei 2016 in Amsterdam. Hij werd in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is een ruzie over drugs de aanleiding voor de moord geweest. Ook werd gedacht dat Belhadj in het geheim met de politie praatte, wat tot zijn doodvonnis zou hebben geleid.



Justitie beschikt over ontsleutelde cryptoberichten, verstuurd tussen verdachten onderling, waarin over de moord wordt gesproken. Belhadj moest "drie headshots" krijgen. Jason L. is inmiddels onherroepelijk veroordeeld voor het uitvoeren van de moord.

Hij zou Belhadj in de vroege ochtend naar de flat in de Bijlmer hebben gelokt door te vertellen dat hij daar met drie vrouwen was en het slachtoffer erectiepillen Viagra moest komen brengen. Belhadj werd daar vervolgens doodgeschoten.



De moord en de voorbereiding ervoor staan op de aanklacht tegen Taghi. Medeverdachten Mario R. en Arthur M. worden vervolgd voor de voorbereiding van de moord. Alle drie reageren vrijdag niet op de beschuldigingen en beroepen zich op hun zwijgrecht. De 43-jarige Taghi zei eerder deze week dat hij niets hoefde te zeggen, omdat de rechtbankvoorzitter zijn gedachten kon lezen.

De voorzitter had volgens Taghi op een eerdere zitting te kennen gegeven dat hij "paranormale gaven" had. De voorzitter wuifde het commentaar van Taghi weg.

© ANP 2021