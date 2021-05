Kabinet wil coronamaatregelen sneller versoepelen

Het kabinet wil coronamaatregelen eerder loslaten, en de vijfde stap in het openingsplan al op 30 juni laten ingaan.

Op die datum stond eerst de vierde stap gepland. Wel moeten de coronacijfers snellere versoepelingen toelaten, zeggen ingewijden na berichtgeving hierover door de NOS.

Vanaf eind juni mogen mensen acht bezoekers thuis uitnodigen, mogen restaurants honderd bezoekers ontvangen, worden sportwedstrijden weer mogelijk en kan er meer voor musea en andere culturele instellingen.

Ook zou er vanaf dan meer kunnen met behulp van toegangstesten, waaronder grotere evenementen en het onder voorwaarden openen van discotheken en nachtclubs.



De enige stap die na de vijfde volgt, is het volledig loslaten van de coronamaatregelen. Voor wanneer die stap gepland staat, is niet bekend.



Persconferentie

Naar verwachting maken demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de versnelde stap bekend op de persconferentie van vrijdagavond. Eerder vrijdag zei De Jonge dat op de persconferentie meer bekend wordt gemaakt over wat mogelijk is in de evenementenbranche na 30 juni.

Rutte en De Jonge vertellen ook hoe de derde stap van het openingsplan eruit gaat zien. Die staat voor 5 juni gepland. Vanaf dan mag men weer vier personen thuis uitnodigen, gaan musea weer open en kunnen ook horecagelegenheden weer gasten ontvangen. Waarschijnlijk gaan niet alleen restaurants, maar ook kroegen weer onder voorwaarden open.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag dat een verschil tussen deze "natte" en "droge" horeca niet gewenst is.

