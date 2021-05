Syrische oppositie: door Assad gewonnen verkiezingen illegaal

De Syrische verkiezingen die deze week uitliepen op een vierde ambtstermijn voor president Bashar al-Assad, waren illegaal, heeft de Syrische oppositie vrijdag gezegd in een reactie op de uitslag.

De verkiezingen in het door oorlog verscheurde land vonden woensdag plaats in gebieden die onder controle van de regering zijn.

Kiezers konden op drie kandidaten stemmen, onder wie al-Assad. "De verkiezingen zijn zonder enige legitimiteit gehouden", aldus oppositie-kopstuk Hadi al-Bahra op Twitter. De uitslag is volgens hem door het kamp van Bashar al-Assad bepaald. Van beweringen dat de opkomst 78,6 procent bedroeg, is volgens al-Bahra niets waar.

Een andere oppositiewoordvoerder, Yehia al-Aridi, beschreef de presidentsverkiezingen als "minachting van Syrië en het volk". Volgens al-Aridi bemoeilijkt de uitslag van de tweede verkiezingen sinds de burgeroorlog in 2011 uitbarstte het vinden van een oplossing voor de geweldsspiraal waar het land zich in bevindt.



Internationaal werd al bij voorbaat afwijzend gereageerd op de Syrische presidentsverkiezingen. De VS, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk verklaarden dinsdag dat de verkiezingen in Syrië "vrij noch eerlijk" zijn, wat Assad direct als onzin betitelde.

Assad is sinds 2000 president van Syrië, na dertig jaar bestuur met eveneens ijzeren hand door zijn vader. De burgeroorlog brak in 2011 uit na protesten tegen het autoritaire bewind. Inmiddels zijn honderdduizenden doden gevallen in het internationaal vertakte conflict. Naar schatting 11 miljoen inwoners zijn ontheemd geraakt, bijna de helft van de bevolking die Syrië had voor het uitbreken van de oorlog.

