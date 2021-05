Vietnam ontdekt hybride Indiase en Britse mutatie coronavirus

In Vietnam is een hybride variant van mutaties van het coronavirus aangetroffen die het eerst werden gedetecteerd in India en het Verenigd Koninkrijk

Dat heeft de Vietnamese minister van Volksgezondheid Nguyen Thanh Long zaterdag bekendgemaakt. Het nieuws werd als eerste gebracht door de Vietnamese krant VnExpress.

De gemuteerde varianten zouden aanzienlijk besmettelijker zijn en verspreiden zich gemakkelijk via de lucht. Zogenoemde Britse variant ofwel B.1.1.7 werd in oktober voor het eerst gesignaleerd en zorgde in de maanden daarop onder meer in West-Europa voor een explosieve groei van de besmettingscijfers.

De mutatie die voor het eerst in India werd gesignaleerd, B.1.617.2, heeft de afgelopen maanden miljoenen mensen geïnfecteerd. In India, waar de regering volgens experts te vroeg de beperkende maatregelen versoepelde, werden tot meer dan 400.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, met soms dagelijkse dodentallen tot boven de 4000.



Andere varianten

In Vietnam is sinds deze maand sprake van een gestage toename van het dagelijkse aantal vastgestelde coronabesmettingen. In de laatste week van april kwam het daggemiddelde niet boven de 10 nieuwe besmettingen uit. Deze week ligt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag al boven de 200.

Naast de Britse en de Indiase variant zijn er in Vietnam nog vijf andere varianten aangetroffen. De ontdekte hybride variant is volgens minister Long "een Indiase variant met mutaties die origineel bij de Britse variant horen". Uit laboratoriumkweekjes zou volgens hem zijn gebleken dat de hybride zich zeer snel vermenigvuldigt en daarom ook sneller overgedragen wordt. Dat verklaart volgens de gezondheidsminister dan ook de rappe toename van het aantal besmettingen in Vietnam.



Vietnam is tot dusver goeddeels gespaard door de coronapandemie, komt naar voren uit de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Er zijn vooralsnog bijna 6400 besmettingen vastgesteld en zeker 47 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Bijna 3600 van de Vietnamese besmettingen zijn sinds april vastgesteld.

© ANP 2021