Eerste valse vaccinatiebewijzen duiken in Duitsland op

In Duitsland zijn volgens de politie de eerste valse vaccinatiebewijzen opgedoken.

Het zijn er volgens een woordvoerder van de federale recherche (BKA) nog niet zo veel maar de vraag zal toenemen en het aanbod ook.

Dat komt volgens de BKA omdat mensen die tegen Covid-19 gevaccineerd zijn, minder last hebben van de beperkingen die zijn opgelegd om het virus te bestrijden. De eerste berichten over valse inentingsdocumenten kwamen uit Beieren.

De Bayerischer Rundfunk meldt dat de vervalsingen zonder problemen kunnen worden bemachtigd. De politie in Beieren is overigens nog steeds niet uit de zaak waarbij een onbekende voor een supermarkt in Memmingen valse vaccinatiebewijzen aan voorbijgangers gaf zonder een tegenprestatie te verlangen.

