Israëlische buitenlandminister in Egypte voor vredesoverleg Gaza

Het is het eerste formele bezoek van een Israëlische buitenlandminister aan Egypte in dertien jaar tijd.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi is zondag in Caïro aangekomen om met zijn Egyptische ambtsgenoot Sameh Shoukry een permanente wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse verzetsbeweing Hamas te bespreken.

"We zullen een permanente wapenstilstand met Hamas en een mechanisme om humanitaire hulp te verstrekken, bespreken, en we zullen het hebben over de wederopbouw van de Gazastrook", zegt Ashkenazi op Twitter.

Volgens de minister is de regering daarnaast "volledig toegewijd" aan het terughalen van Israëlische gevangenen in Gaza. Israël en Hamas hebben al langer plannen om Israëlische en Palestijnse gevangenen uit te wisselen.



Egypte speelde een cruciale rol bij het onderhandelen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas eerder deze maand, waardoor een eind kwam aan elf dagen van meedogenloze Israëlische luchtaanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook.

Egyptische veiligheidsfunctionarissen hebben zondag aan persbureau AFP bevestigd dat ook Hamas-leider Ismail Haniyeh naar Caïro komt voor gesprekken. Ook zal het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst Abbas Kamel naar Israël afreizen.



Hamas-leider

De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

De elf dagen durende aanvallen hadden vooral grote gevolgen voor de Palestijnen in de Gazastrook, waar de schade het grootst is. Er zijn naar schatting 74.000 Palestijnen ontheemd geraakt.





