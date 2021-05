Chinese koppels mogen drie kinderen hebben

Chinese koppels mogen volgens nieuwe regels maximaal drie kinderen hebben. Dat is één kind meer dan nu het geval is.

Dat is maandag besloten in een zitting van het politbureau onder voorzitterschap van president Xi Jinping, meldt het staatspersbureau Xinhua.

Met het besluit wordt gereageerd op de vergrijzing van de Chinese bevolking. Daarnaast worden er ook steeds minder mensen geboren. Vrouwen kregen in 2020 gemiddeld nog maar 1,3 kind, vergelijkbaar met het geboortecijfer in vergrijzende landen als Italië en Japan. Er zijn vorig jaar 12 miljoen baby's geboren in China, het laagste aantal sinds 1961.

In 1979 werd in China de eenkindpolitiek ingevoerd, wat inhield dat ieder stel maar één kind mocht krijgen. Die regel werd ingevoerd om te voorkomen dat de bevolking in rap tempo zou groeien. In 2015 kwam definitief een einde aan deze maatregel. Toch wordt in Chinese staatsmedia rekening gehouden met een krimp van de bevolking in de komende jaren.



Ingewijden zeiden eerder deze maand tegen persbureau Reuters dat het versoepelen van de kinderregels onbedoelde gevolgen kan hebben. Inwoners van grote steden kiezen vanwege de hoge kosten maar beperkt voor gezinsuitbreiding.

Op het platteland kiezen mensen mogelijk wel voor grotere gezinnen, maar dat kan daar juist leiden tot meer armoede en werkloosheid.

© ANP 2021