Netanyahu probeerde sociale netwerken te blokkeren tijdens luchtaanvallen op Gaza

Tijdens de recente Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tweemaal tevergeefs geprobeerd de toegang tot sociale netwerken voor Palestijnen af te sluiten.

Dat meldt de Israëlische pers zondag. Netanyahu had het blokkeerverzoek ingediend bij telecommunicatie-autoriteiten in Israël maar het verzoek werd tweemaal afgewezen door de Israëlische procureur-generaal Avichai Mandelblit en andere veiligheidsfunctionarissen.

Netanyahu zou het verzoek hebben ingediend om "rellen" in de bezette Palestijnse gebieden te voorkomen. Tijdens de recente luchtaanvallen deden honderden Palestijnen verslag van de Israëlische gewelddadigheden. Beelden van de meedogenloze bombardementen op de Gazastrook werden massaal gedeeld op netwerken zoals TikTok. Ook beelden van het onrecht dat de Palestijnen werd aangedaan voorafgaand aan de Israëlische luchtaanvallen werden veelvuldig bekeken.

De onrust in Palestina laaide begin deze maand op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.



Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.

De elf dagen durende aanvallen hadden vooral grote gevolgen voor de Palestijnen in de Gazastrook, waar de schade het grootst is. Er zijn naar schatting 74.000 Palestijnen ontheemd geraakt.



Volgens de lokale autoriteiten zijn er 253 doden, onder wie 67 kinderen, gevallen door de acties van de Israëlische bezettingstroepen. Zo'n 1.900 anderen raakten gewond. In Israël is melding gedaan van twaalf doden. Onder die slachtoffers zijn twee minderjarigen.

De Israëlische aanval kwam tot stilstand onder een door Egypte bemiddeld staakt-het-vuren, dat in de vroege uren van 21 mei in werking trad.



Reguliere media heeft als vanouds voornamelijk de Israëlische kant van het verhaal laten zien. Ook politici in veel westerse landen namen het op voor bezetter Israël en stonden massaal achter het "Israëlische recht op zelfverdediging".

Het gebruik van sociale netwerken door de Palestijnen zorgde daarentegen voor een meer evenwichtig beeld in de nieuwsweerspiegeling rondom het geëscaleerde geweld in Palestina, tegen het zere been van Israël.

