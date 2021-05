Coronacomité Marokko: digitale corona-reispas voorwaarde voor heropening grens

Het heropenen van de grenzen kan op het moment dat Marokko een corona-reispas invoert dat vergelijkbaar is met het digitale Covid-19-certificaat van de Europese Unie (EU).

Dat stelt Azzedine el Ibrahimi, directeur van het Medisch Biotechnologisch Laboratorium aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, en tevens lid van het wetenschappelijk coronacomité in Marokko.

Met de reispas moet de houder kunnen aantonen tegen Covid-19 te zijn ingeënt, recent negatief is getest of is hersteld van de ziekte en daardoor voldoende antilichamen heeft. Een QR-code moet vervalsing tegengaan en verkeer op bijvoorbeeld luchthavens vergemakkelijken.

In de EU werd 20 mei al een akkoord bereikt over een soortgelijk voorstel. Certificaathouders zijn in principe ingeënt met door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurde coronavaccins zoals die van Pfizer, Janssen, AstraZeneca en Moderna, lidstaten kunnen zelf bepalen of ze ook mensen die bijvoorbeeld een Russisch of Chinees vaccin hebben gekregen worden toegelaten.



In Marokko zijn vier vaccins goedgekeurd (AstraZeneca, Sinopharm, Janssen en Sputnik-V). Vaccins van Pfizer en Moderna zijn in Marokko niet goedgekeurd, maar volgens El Ibrahimi kan het land alle vaccins erkennen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn goedgekeurd.

Marokko heeft momenteel de vluchten met 54 landen opgeschort als onderdeel van de maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Het inreisverbod duurt tot minstens 10 juni.



De recente publicatie van een nieuw Gezondheidsverklaringsformulier voor buitenlandse toeristen schept echter de verwachting van op handen zijnde versoepelingen. De nationale luchthavenautoriteit ONDA deelde het nieuws afgelopen weekend op haar website en Facebook-pagina.

"Alle passagiers moeten bij aankomst op een Marokkaanse luchthaven het ingevulde 'Gezondheidsverklaringsformulier' laten zien", leest de verklaring.

