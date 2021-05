Erdogan opent moskee op Taksimplein

Hij is 21 meter hoog, omvat onder andere een tentoonstellingsruimte, een food court en een digitale islamitische bibliotheek en voor de opening ervan werd 25 ton rozenwater op het aangrenzende plein gespoten.

Het gaat om de nieuwe moskee aan het Taksimplein in Istanbul. De moskee werd vandaag officieel geopend door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, waarmee diens langgekoesterde wens in vervulling is gegaan.

Met de opening van een de moskee heeft Erdogan voor lange tijd zijn stempel gezet op het centrale plein van de grootste stad van Turkije. "Als God het wil, zal hij hier tot het einde der tijden blijven staan", zei hij vrijdag in een toespraak tijdens de inauguratie van de Taksim-moskee.

Volgens Erdogan kon het niet zo zijn dat moslims niet de mogelijkheid hadden te bidden rondom het belangrijkste plein van Turkije. "Gelovigen moesten bidden op kranten, als in een kippenhok", zei hij. Het enige gebedshuis in de directe omgeving was tot vrijdag een Grieks-Orthodoxe kerk, op steenworp afstand van de moskee.



Met de opening van de Taksim-moskee komt het aantal islamitische gebedshuizen waarmee Erdogan de stad heeft verrijkt op drie. Twee jaar geleden opende hij in de wijk Üsküdar, in het Aziatische deel van Istanbul, de grootste moskee van Turkije.

In juli vorig jaar gaf hij de Aya Sofia, tot dan een museum, de status van moskee.

© MAROKKO.NL 2021