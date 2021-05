Luchthavens Marokko delen nieuw toegangsformulier voor toeristen

Luchthavens in Marokko beschikken sinds kort over een nieuw toegangsformulier voor buitenlandse toeristen die Marokko aandoen.

Dat heeft de Marokkaanse luchthavenautoriteit ONDA dit weekend bekend gemaakt op haar website en Facebook-pagina.

"Alle passagiers moeten bij aankomst op een Marokkaanse luchthaven het ingevulde 'Gezondheidsverklaringsformulier' laten zien", leest de verklaring.

Het bijgewerkte toegangsformulier omvat, naast de gebruikelijke details zoals NAW-gegevens, vluchtinformatie en verblijfadres, ook een reeks corona-gerelateerde vragen. Het formulier vraagt reizigers onder meer of ze in de afgelopen twee weken een luchtweginfectie met koorts hebben gehad, mogelijk in contact zijn geweest met een besmette persoon en of de reiziger heeft gewerkt of verbleef in een ziekenhuis waarin coronapatiënten werden opgevangen. Ook moeten reiziger aangeven welke landen ze de afgelopen 30 dagen hebben bezocht.



De publicatie van het nieuwe gezondheidsverklaringsformulier duidt op een mogelijke spoedige versoepeling van het geldende inreisverbod. Marokko heeft momenteel de vluchten met 54 landen opgeschort als onderdeel van de maatregelen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Het inreisverbod duurt tot minstens 10 juni.

Quarantaineplicht voor eigen inwoners

Tot dusver is nog niets bekend over een eventuele verlenging van het omvangrijke vliegverbod. De laatste officiële update over het inreisverbod had betrekking op Marokkanen die in het buitenland gestrand zijn geraakt. Reizigers uit zo'n vijftig landen moeten sinds 8 mei bij aankomst in thuisland Marokko voor 10 dagen in quarantaine.



Reizigers die door de nieuwe inreisvoorwaarden worden getroffen zijn tevens verplicht om vóór vertrek te beschikken over een ingevulde coronaverklaring en een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur).

De verplichte quarantaine is niet goedkoop, de autoriteiten hebben een zestal hotels in de regio Groot-Casablanca aangewezen waar de quarantaine in doorgebracht moet worden. De goedkoopste optie, het driesterren Ibis hotel, vraagt 500 DH voor een eenpersoonskamer en 800 DH voor twee.

© MAROKKO.NL 2021