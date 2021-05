Voormalig defensieminister Israël toont Pakistaans ziekenhuis in anti-Hamas video

In een recente video deelde de voormalige Israëlische Minister van Defensie Naftali Bennett een foto van het Shifa International Hospital in Pakistan en beweerde dat het om het Al-Shifa Hospital in Gaza zou gaan.

In de twee minuten durende video reageerde de mogelijk nieuwe premier van Israël op een groot aantal beroemdheden die Israël bekritiseerden voor de recente bombardementen van burgerdoelen in de dichtbevolkte Gazastrook.

"De 'grote filosofen' van onze tijd, Bella Hadid, John Oliver en Trevor Noah, bekritiseren Israël voor het doden van burgers", zei Bennett. Op de achtergrond verschijnt dan een foto van een ziekenhuisgebouw met een bord waarop 'Shifa' staat.

"Ooit gehoord van het Shifa-ziekenhuis? Het is het grootste medische complex in Gaza. Het is ook waar het hoofdkwartier van Hamas is gevestigd ...", zei hij.



Het Shifa International Hospital is echter een zorginstelling in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Het Al-Shifa Hospital is het grootste medische complex en centrale ziekenhuis in de Gazastrook. Het ziekenhuis heeft honderden Palestijnen behandeld die gewond raakten tijdens de 11-dagen durende meedogenloze Israëlische luchtaanvallen.

Gebruikers van sociale netwerken uit Pakistan wezen al snel op de blunder, maar de video is tot dusver nog niet verwijderd.



Het is niet de eerste keer dat Bennett in opspraak raakt. In 2013 zei hij "heel veel Arabieren te hebben vermoord", en daar "geen enkel probleem" in te zien.

Israëlische luchtaanvallen

De onrust in Palestina laaide tijdens de recente vastemaand Ramadan op, toen de militaire Israëlische politie buitenproportioneel en uiterst gewelddadig reageerde op Palestijnse protesten tegen de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in bezet Oost-Jeruzalem. De Palestijnse bewoners moeten plaats maken voor Joodse kolonisten.

Israël bestormde meermaals de Al-Aqsa-moskee en vuurde flitsgranaten, rubberen kogels en stinkdierwater op ongewapende Palestijnen. De onrust is uitgelopen van protesten tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook.



De luchtaanvallen hadden grote gevolgen voor de Palestijnen in de Gazastrook, waar de schade het grootst is. Er zijn naar schatting 74.000 Palestijnen ontheemd geraakt.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er 253 doden, onder wie 67 kinderen, gevallen door de acties van de Israëlische bezettingstroepen. Zo'n 1.900 anderen raakten gewond. In Israël is melding gedaan van twaalf doden. Onder die slachtoffers zijn twee minderjarigen.

© MAROKKO.NL 2021