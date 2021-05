Schietpartij in Vondelpark gefilmd: 'Wollah, hij is gepopt' (video)

Een politieagent heeft afgelopen vrijdagavond een man in zijn been geschoten in het Amsterdam Vondelpark.

In een TikTok-video is te zien hoe de agent een rennende man in zijn been schiet. De man was gewapend en luisterde niet naar instructies van de politie.

Het schot werd gelost terwijl de verdachte voorbij een groepje mensen rent die daar nietsvermoedend zitten te picknicken. De 23-jarige verdachte strompelt na het schot een paar meter verder en gaat naast de picknickende mensen tegen de vlakte.

De man die het filmpje heeft gemaakt geeft ook commentaar bij de beelden: "Wollah, hij is gepopt a drerrie's".



Waarschuwingsschot

Een politiewoordvoerder liet vrijdag aan de Amsterdamse zender AT5 weten dat er meerdere meldingen binnen waren gekomen over een man die met een vuurwapen in het park liep. Toen agenten hem zagen hebben ze de man "gewaarschuwd en daarna een waarschuwingsschot gelost". Omdat hij die waarschuwingen en het schot negeerde, is er daarna gericht geschoten.

De 23-jarige Amsterdammer is buiten levensgevaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is een vuurwapen gevonden. Dat wapen is ook op de video te zien.

