Marokko: bruiloften en andere grote bijeenkomsten weer toegestaan

Het verbod op grootschalige bijeenkomsten zoals trouwfeesten is onder voorwaarden opgeheven.

Dat heeft de regering maandagavond bekend gemaakt. De versoepeling gaat 1 juni van kracht.

Het gaat om bijeenkomsten in binnenruimtes met minder dan 50 aanwezigen, voor bijeenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 100 personen. Een gemeentelijke vergunning is nodig voor bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen.

Verder gaat de maximumcapaciteit in het openbaar vervoer omhoog naar 75 procent en gaan ook theaters, bioscoopzalen, culturele centra, bibliotheken, musea en monumenten open op voorwaarde dat een maximumcapaciteit van 50 procent in acht wordt genomen.



Ook alle stranden in het land gaan weer open, voor zwembaden geldt een maximum capaciteit van 50 procent en maximaal 50 personen voor binnenbaden en 100 voor buitenbaden. Wel blijven voorschriften zoals het houden van sociale afstand en het dragen van een mondkapje van kracht.

Eerder vandaag heeft koning Mohammed VI het bevel gegeven alle moskeeën in het land die momenteel nog gesloten zijn weer te heropenen.

© MAROKKO.NL 2021