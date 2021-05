Marokko: Ghali's verschijning voor de Spaanse rechtbank 'zal niet genoeg zijn'

De Polisario-voorman Brahim Ghali zal vandaag virtueel door de Spaanse rechtbank worden gehoord, maar volgens Rabat is dat niet genoeg om de geschade betrekkingen met Madrid te herstellen

De Marokkaanse regering is onvermurwbaar dat Spanje haar standpunt over de Sahara moet verduidelijken als het bruggen wil bouwen die de recente reeks strategische verschillen met Marokko overstijgen.

Rabat wacht nog steeds op een bevredigend antwoord van Madrid over de omstandigheden rondom het ontvangst van de gezochte separatistenleider Ghali.

De Polisario-'president' is in Spanje om behandeld te worden tegen het coronavirus. Marokko is verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van het Polisario-Front te verwelkomen en woedend dat Madrid het ontvangst niet tijdig aan Rabat kenbaar heeft gemaakt.



Ghali kwam Spanje binnen met een Algerijns diplomatiek paspoort onder de naam Mohamed Ben Battouche. Hij kon alleen binnenkomen met een valse identiteit omdat hij wordt geconfronteerd met verschillende ernstige aanklachten, waaronder genocide, marteling, illegale detentie, ontvoering en verkrachting.

Volgens Rabat is de opmerkelijke gang van zaken hèt bewijs dat Spanje en Algerije de kwestie geheim wilden houden. Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht en buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya weigerde daarna nog over de kwestie te praten.



Het standpunt van Marokko is dat de regering van Pedro Sánchez moet zorgen voor een grondig en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de opmerkelijke gang van zaken rondom het ontvangst van de gezochte mensenrechtenschender. Volgens Franse inlichtingendiensten is Gonzalez Laya betrokken geweest bij de verwelkoming van Ghali.

Rabat hoopt dat de Spaanse regering zich niet zal bemoeien met de rechterlijke macht en dat het proces eerlijk zal verlopen.



Olie op het vuur

De aanwezigheid van Ghali in het Zuid-Europese land zorgt al weken voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Toch is de Spaanse regering pas gaan bewegen nadat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla eerder deze maand werden bestormd door duizenden migranten. Rabat zou de bestorming van de enclaves oogluikend hebben toegestaan als reactie op de Spaanse onverschilligheid in de kwestie Ghali.

Zowel premier Sánchez als buitenlandminister Gonzalez Laya blijven volhouden dat de migratiekwestie de oorzaak is van de diplomatieke crisis. De verklaringen van de twee bewindslieden werken voor Rabat als een rode lap op een stier.



Volgens de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita houdt de Spaanse regering de verspreiding van misinformatie in stand om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem; de Spaanse verwelkoming van Polisario-'president' Brahim Ghali.

Ook de teruggeroepen Marokkaanse ambassadrice voor Spanje Karima Benyaich raakte vorige week geïrriteerd door verklaringen van Gonzalez Laya.

Voor Marokko zal de symboliek van Ghali's dagvaarding en hoorzitting niet voldoende zijn om de diep verscheurde betrekkingen met Spanje te herstellen.

© MAROKKO.NL 2021