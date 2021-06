Vliegverboden ingeruild voor coronatests en quarantaineplicht

Reizigers uit landen die op de lijst van zeerhoogrisicolanden staan, moeten vanaf deze dinsdag verplicht in quarantaine.

Ook moeten ze kunnen aantonen dat ze recent negatief zijn getest op het coronavirus. Met deze maatregelen wordt het vliegverbod uit die landen niet verlengd, kondigde het kabinet even voor middernacht aan.

Op de lijst van zeerhoogrisicogebieden staan momenteel 25 landen. Voor India, Zuid-Afrika en een aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika gold al een vliegverbod, dat nu dus is vervallen. Overigens mogen reizigers uit die gebieden nog steeds niet naar Nederland komen omdat er een inreisverbod geldt voor mensen die zich buiten de Europese Unie bevinden. Daarop kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden.

De lijst bevat ook een aantal landen dichter bij Nederland, waaronder Zweden, Cyprus en Litouwen. Suriname staat ook op de lijst. Dat land is bovendien een van de zeventien landen waar een "zorgwekkende virusvariant" rondgaat. Wie uit een van deze landen naar Nederland komt moet naast een PCR-test, hooguit een dag voor vertrek ook een sneltest laten doen.



Effectief

De quarantaineplicht houdt in dat mensen zich na aankomst in Nederland tien dagen moeten afzonderen. Als ze na vijf dagen negatief testen, mogen ze al eerder de deur uit. De regels gelden ook voor mensen die naar Bonaire, Sint Eustatius of Saba reizen. Ze gelden bovendien nu ook voor mensen die bijvoorbeeld met de auto of boot naar Nederland komen.

Volgens het Outbreak Management Team is de quarantaineplicht in combinatie met de tests ongeveer net zo effectief als een vliegverbod om te voorkomen dat er coronapatiënten al dan niet met een zorgwekkende variant van het virus naar Nederland komen. Er is een website gebouwd waarmee reizigers kunnen kijken of ze in quarantaine moeten en hoe ze dat moeten regelen: de Quarantaine Reischeck.

© ANP 2021